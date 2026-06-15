Es war eine musikalisch-philosophische Lesung, die Martin Seidler und Peter Grabinger im Zweibrücker Rosengarten dem Publikum boten.

Ein Tod der Farben und der Zeiten, die beste der Welten und das Geschenk der Veränderung: Über all das philosophierten Martin Seidler und Peter Grabinger mithilfe von „Kästners 13 Monate“. Der eine mit seiner Stimme, der andere am Klavier. Im Zweibrücker Rosengarten fanden sie unter den Besuchern „93 neue Opfer“ und boten 13 Monate im Zeitraffer.

Das Jahr liegt noch in der Wiege

„Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege und ist doch 100.000 Jahre alt“, liest SWR-Moderator Martin Seidler. „Das Jahr träumt vom Frieden, oder doch vom Krieg?“ Seine tiefe Stimme ist säuselnd und sanft, wenn er diese Zeilen von Kästners „Die 13 Monate“ vorträgt. „Man steht am Fenster und wird langsam alt.“ Die von Grabinger geschaffenen Klavierklänge umspielen seine Stimme.

Es ist eine schöne Symbiose, die die beiden da kredenzen, draußen vor dem Café Dornröschen im Zweibrücker Rosengarten. Dazu mischen sich manchmal Geräusche vom Zwitschern der Vögel, vom Lachen der tobenden Kinder weiter entfernt im Garten, oder vom Rauschen des Windes, der durch die Zweige fährt.

Musikalisch-philosophisch durch die Monate

Das Prinzip der musikalischen Lesung ist einfach: Zum Gedichtzyklus zu den 13 Monaten eines Jahres liest Seidler immer ein Gedicht vor, es beginnt natürlich im Januar. Davor kommt man in den Genuss von Grabingers Klavierspiel. Und es gibt sogar noch ein paar Stücke obendrauf, so wie gleich zu Beginn, als er die Titelmelodie aus dem Film „Die Farbe Lila“ spielt. Danach folgen Stücke von Schubert, Schumann, Chopin, Bernstein. Auch Eigenkompositionen sind dabei, die Grabinger teilweise extra für die Veranstaltungen geschrieben hat.

So wie vor dem Gedicht zum Monat Februar, wo er zwei Fastnachtsmelodien in die Melodie geschmuggelt hat, die die Zuhörer erraten. Das Stück erzählt von Aufbruch, die Klänge mischen sich mit Seidlers Stimme, wenn er liest: „Unsere Nasen sind aus Pappe – und aus welchem Stoff sind wir?“ Manchmal muss man genau hinhören, zum Beispiel, wenn er haucht. Dann, scheint es, lässt er sich selbst von Kästners aufs Papier gebrachten Gedanken und Gefühlen bezaubern. Im März fragt er: „Wo war die ganze Zeit die Sonne? Kästner hat die Antwort, und Peter die Musik!“

Auch der Osterhase hüpft vorbei

Sie lassen Herbstblätter im Rosengarten fallen, den Osterhasen herumhüpfen, oder die Melancholie der Novemberzeit lebendig werden. Wenn man die offensichtlichen Markenzeichen der Monate beiseiteschiebt, kommen Motive von Verlust, Sehnsucht, Abschied, Freude und Glück zum Vorschein. Es sind unzählige Nahaufnahmen vom Leben und von sich immer verändernden Zeiten, die die beiden in bemerkenswerter Weise zu den rund 100 Besuchern transportieren.

Bemerkenswert deshalb, weil das Zusammenspiel von Musik und rezitierten Gedichten toll ist. Musik und Texte zehren voneinander. Kein Wunder – die beiden haben ein Dreivierteljahr gebraucht, bis sie das Programm ausgearbeitet haben, erzählen sie der RHEINPFALZ. Zusammen arbeiten sie seit 18 Jahren.

Das Kästner-Buch hat Seidler von seinen Eltern „vor vielen Jahren geschenkt bekommen. Die Gedichte berühren mich einfach so. Dann hab ich überlegt. Man könnte doch eine Filmmusik fürs Kopfkino dazu finden, die die Gedichte noch schöner strahlen lässt.“ So holte er Grabinger ins Boot, einen Konzertpianisten, der die Musik dazu schrieb oder Stücke auswählte.

Es erklingt Schumanns „Träumerei“

Als Grabinger beim März Schumanns „Träumerei“ spielt, bekommt man Gänsehaut. Dazu spricht Seidler von einer „neuen Zeit“. Manchmal findet man Ruhe in und zwischen den Zeilen, wenn ein bestimmter Satz fällt, wenn eine bestimmte Note gespielt wird. Dann hat der Vormittag fast etwas Meditatives. Zum Applaus der Besucher mischt sich manchmal ein Hundebellen – auch ihm scheint’s gefallen zu haben.

Als Seidler um Wasser bittet, bringt es ihm zur Überraschung aller Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Die Stimme ist geölt, er beugt sich vor, gestikuliert viel, sein Körper spricht. Mit den Farben in der Stimme jongliert er. Manchmal sickert leise Euphorie aus seiner Stimme, manchmal wird sie dunkler und sogar ein bisschen unheilverkündend.

In der besten aller Welten

Wenn sie das nächste Lied ansagen, indem sie „Sommerzeit“ auf Englisch übersetzen, werden die Zuhörer alle zu Moderatoren. Durch den September wird mit Musik und Gedicht innerhalb von 80 Sekunden galoppiert, und genauso hört sich das Stück an. „White Christmas“ erklingt natürlich im Dezember, und der 13. Monat – der vereint all das Schöne aus den Monaten davor.

„So ist’s bestellt in unserer Welt, der besten aller Welten.“ So geht der Vormittag nach anderthalb Stunden zu Ende, im Rosengarten, der mit der Musik und den Kästner-Gedichten zu einer Art Paradies wurde. Als Zugabe singt Seidler „My Way“ in der Version von Harald Juhnke.