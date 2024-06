Eine Engelsstimme durchdringt die Alexanderskirche, dann wuchtig-bedrohliche Filmmusik. Die Duketown Voices, The Voices of the Mill, die Bläserklasse der Stadtkapelle und Katharina Bonk nehmen die Zuhörer beim Zweibrücker Hochwasser-Benefizkonzert am Samstag mit zu einer Reise.

„Ja, das kriegen wir irgendwie hin.“ Diese Worte erreichten Oliver Duymel nur zehn Minuten nach seiner Nachricht, in der er vorgeschlagen hatte, ein Benefizkonzert für die Hochwasser-Geschädigten