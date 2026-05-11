Manchmal ist es gar nicht nötig, für eine Reise viel Geld und Zeit zu investieren. Da reicht es auch schon, eine gute Lesung mit ansprechendem Inhalt zu besuchen.

Etwa jene am Freitagabend im Ludwig-Katz-Haus in Wallhalben, wo unter dessen urigem, zur angenehmen Atmosphäre noch beitragenden Dachgebälk die Neu-Autorin Vera Conny Jack ihr „Travel Romance“-Werk „Acht (un-) geplante Tage mit dir“ vorstellte. Von der ersten Minute an gelang es ihr dabei, die recht zahlreich erschienene Zuhörerschaft mit ihrer literarisch-virtuellen Reise nach New York in ihren Bann zu ziehen.

Um über den reinen Text hinaus auch musikalisch die richtige Stimmung aufkommen zu lassen, hatte die Autorin den aus Thaleischweiler stammenden Saxophonisten Andreas Thomann als Unterstützung mitgebracht. Er geleitete die Anwesenden schon zu Beginn der Lesung mit dem passenden Klassiker „New York, New York“ musikalisch hin zum „Big Apple“. Auch später untermalte er die Lesung mehrfach an geeigneten Stellen mit sauber realisierten Stücken.

Szenen zum Lachen

Im Roman „Acht (un-) geplante Tage mit dir“ reisen die beiden ungleichen Protagonisten Hazel (eine etwas chaotische Übersetzerin) und der nerdige Lukas (der die ganze Reise minutiös geplant hat) als ziemlich schräges Paar gemeinsam nach New York. Die persönliche und besonders die gemeinsame Entwicklung der beiden steht fortan im Mittelpunkt der Geschehnisse.

Dabei und gerade an diesem Abend bringt die Autorin ihre Leser immer wieder zum Lachen. So etwa in der Szene, als das anfangs noch „fremdelnde“ und sich argwöhnisch beäugende Paar am Flughafen aufeinander trifft. Da trägt Lukas nämlich Cargohosen und ein kariertes Hemd, weshalb Hazel direkt losstichelt: „Du, der Flug nach Nepal zur Trekking-Tour ist schon vor zwei Stunden gegangen!“ Worauf er angesichts ihres legeren Sport-Outfits schlagfertig kontert: „Ach, und die Aerobic-Gruppe ist schon 1980 losgeflogen.“

Eindringlich beschriebene Emotionen

Doch Vera Conny Jack trifft auch ernste Töne, etwa wenn die beiden in New York den „Ground Zero“ besuchen und dort der Geschehnisse vom 11. September 2001 gedenken. Die dabei eindringlich beschriebenen Emotionen der beiden Personen hatten auch einen merklichen Einfluss auf das berührte Publikum. Besonders eindrücklich wurde die Lesung an dieser Stelle auch dadurch, dass im Hintergrund eine Dia-Schau ablief mit Bildern (die die Autorin selbst vor Ort geknipst hatte) von den großen Wasserbecken an jenen Stellen, wo einst die Zwillingstürme standen. Auch hier ergänzte Andreas Thomann das Thematisierte wunderbar sanft mit seinem Saxophon-Spiel.

Die Autorin führt in ihrem Erstlingswerk lebhaft den quirligen Handlungsort und die Personen, die sich zuerst fremd sind und sich dann doch noch näher kommen, vor. Entsprechend hielt sie auch während des Lesens öfters einmal inne, um noch eigene freie Anmerkungen zu der einen oder anderen beschriebenen Szene in der Stadt, die bekanntlich „niemals schläft“, zu machen. Dazu merkte Jack auch an, dass ihr der multikulturelle Aspekt der größten amerikanischen Stadt sehr wichtig sei. Immerhin, so erklärte sie das Ergebnis einer ihrer Recherchen, sollen in New York zum Beispiel mehr Iren leben als in Dublin.

Die Zuschauer waren an diesem Abend begeistert von der gleich mehrere Sinne ansprechenden musikalischen Lesung. Während anschließend viele Besucher, vom Gehörten und Gesehenen noch nachhaltig beeindruckt, bisweilen eigene Reiseerlebnisse in den USA austauschten, herrschte am Signiertisch von Vera Conny Jack anhaltend reger Andrang. Der bereitgestellte Bücherstapel leerte sich dabei so schnell, dass bald sogar noch für Nachschub gesorgt werden musste. Ordentlich New York-Feeling mitten in Wallhalben – so wurde er ebenso leicht wie dennoch anspruchsvoll möglich.

Lesezeichen

Vera Conny Jack: „Acht (un-)geplante Tage mit Dir“; Verlag Flamingo Tales, ISBN 9783989425118, 340 Seiten, 15,99 Euro.

