23 Minuten und 42 Sekunden Klang von der Gitarre. Das bietet die neue CD des Zweibrücker Musikers und Komponisten Nicolas Perrault. Auf „Meditations“ verzichtet er bewusst auf Worte – eine Herausforderung für die Zuhörer.

Wer eine Wahrheit, Botschaft oder sonstiges sucht, wird so etwas auf „Meditations“ nicht finden. Denn Nicolas Perrault, der auf der CD „Shadows Cast at Dawn“ vor einem Jahr noch so viel zu sagen hatte, verzichtet bei seiner neuen Veröffentlichung komplett auf Gesang.

„Meditations“ ist keine Musik, die man mal kurz im Auto auf dem Weg zur Arbeit hört. Die Gitarrenklänge, sphärisch aus der Ferne auf- und abschwellend, mal laut und zum Finale wieder abklingend, erfordern schon Konzentration. Die Einspielung hat auch Perrault herausgefordert. 20 Versionen existieren davon. Bis die finale Einspielung für die Ohren der Zuhörer freigegeben wurde.

„Mit der letzten Version war ich super zufrieden“, so der Gitarrist, Bassist und Produzent (unter anderem für Rage of Samedi). Was die „Meditations“ aufnahmetechnisch so spannend macht: Perrault hat sie in einem Take, also komplett am Stück, aufgenommen. „Mit tonnenweisen Effekten. Ich kann das live umsetzen.“

Perrault lässt seine Gitarre zu Beginn langsam in das Gehör seiner Zuhörer gleiten. Während im Hintergrund das Knacken einer Schallplattennadel auf Vinyl meditativ erklingt. Was kommt da aus der Ferne auf einen zu: Nebel? Ein Schiff? Egal.

Perraults Musik ist nun einmal eine Meditation. Jeder Zuhörer soll seinen eigenen Zugang zu den „Meditations“ finden. Der vertonte Klangteppich soll den Zuhörer irgendwohin führen. Die Gedanken sind frei.

Wie kam der 33-Jährige auf dieses musikalische Experiment? „Shadows Cast at Dawn“, das Vorjahresalbum, sei cool und klinge auch so, meint der Oberauerbacher mit Blick darauf zurück. Aber: „Der Produktionsaufwand von damals macht einen Song nicht besser. Mir waren die Songs darauf nicht sphärisch genug.“

Das, was er nun veröffentlicht, sei zwar in der Tradition von „Shadows“ entstanden, „nur heruntergebrochen auf einen absoluten Minimalkonsens. Wenn ich alles aus der Produktion von ,Shadows’ rausziehe, was unnötig war, komme ich da an ,wo ich jetzt mit den ,Meditations’ bin.“

Musikalisch hat Perrault bei den „Meditations“ ähnlich gearbeitet wie an den Songstrukturen von „Shadows“. „Aber im Ergebnis wollte ich weg vom strukturellen Songwriting. Im Sinne von Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Doppelrefrain.“

Womit die Musik, wenn auch im Ergebnis ganz anders klingend als der Vorgänger, erneut den Eindruck erweckt, als sei sie vor 40 Jahren entstanden. Dem stimmt Perrault zu. „Nur weil Pink Floyd, Yes und Can das schon zuvor gemacht haben, heißt es ja nicht, dass ich die Entwicklung nicht auch machen muss. Die Entwicklung muss man selbst machen.“

Perraults Rechtfertigung ist unnötig. „Meditations“ ist, wie „Shadows Cast at Dawn“, gelungen und hörenswert. Nur wird dieses überlange Stück vor allem wieder nur Genrefreunde ansprechen – und damit exakt das Publikum erreicht, das Perrault als Zielgruppe im Visier hat.

Seinen Zuhörern empfiehlt Perrault: „Man kann sich hinsetzen und in ,Meditations’ versinken.“ Doch was ist dieses Kunstwerk? „Es ist eine Meditation darüber, was ein Song ist. Wobei ,Meditations’ ja kein Song ist. Es gibt ja keinen Gesang. Irgendwas ist es. Aber es ist kein Lied. Was es ist, ist egal. Man bringt sich beim Hören in den Song ein und interpretiert ihn.“ Wenn man einen Instrumentaltrack hört, gibt es niemanden, der ein Feedback darauf gibt, ob man den Song richtig interpretiert oder nicht.“

Info

Nicolas Perrault: „Meditations, ein Song“, 24 Minuten, als Download, überall, unter anderem bei Amazon, 8,99 Euro.