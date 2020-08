Das Duo Kreutzer gibt am Samstag, 15. August, 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Klosterkirche in Hornbach.

Götz Hartmann (Violine) und Mirta Herrera (Klavier) spielen Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven sowie des schweizerisch-amerikanischen Komponisten Ernest Bloch (1880-1959). Das Konzert dauert etwa eine Stunde.

Götz Hartmann (geboren 1953 in Berlin) war von 1979 bis 2014 des RSO Saarbrücken und dann der Deutschen Radio-Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern) Mit Mirta Herrera spielt er seit 1976 als Duo Kreutzer zusammen.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. Es ist das 13. Benefizkonzert zugunsten der Orgel der Kirche.

Wegen der Corona-Bedingungen wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 06338/993040 oder per Mail unter pfarramt@evk-hornbach.de. Zum Konzert soll ein Zettel mit Name, Anschrift und Telefonnummer mitgebracht werden. Wer nicht vor Ort dabei sein kannoder möchte, hat die Möglichkeit, das Konzert per Livestream verfolgen unter https://evk-hornbach.de.