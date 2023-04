Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein gewaltiges Donnern, das über 350 Zuhörer hinwegfegt; Streicher und Klarinetten, die wirbeln und flüstern. Das Collegium Vocale aus Blieskastel brachte am Sonntag Franz Joseph Haydns „Schöpfung“ in die dortige Schlosskirche. Das Konzert war in vielfacher Hinsicht außergewöhnlich.

Ein Paukenschlag symbolisiert den Beginn der Welterschaffung. Die ersten Minuten des Konzerts genügen, um zu erahnen: Das wird ganz gewaltig. Das intensive Klangbild weicht einem