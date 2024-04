In eine keltische Nacht mit Musik aus Irland und Schottland entführt der italienische Dudelsackbläser Fabio Rinaudo mit seiner Truppe am Sonntag, 18 Uhr, in den Wintergarten der Zweibrücker Festhalle.

Die Mozartgesellschaft Zweibrücken-Pirmasens lädt zu diesem folkloristischen Konzert mit dem Dudelsack als Mittelpunkt ein. Als eines der ältesten Musikinstrumente der Welt übt der Dudelsack immer wieder eine große Faszination auf die Zuhörer aus. Fabio Rinaudo – bekanntester Dudelsackbläser Italiens – begibt sich mit drei ebenfalls aus Italien stammenden Mitmusikern auf eine Entdeckungsreise zu den verschiedensten musikalischen Traditionen Irlands und Schottlands. Mit ihm konzertieren die Harfenistin Elena Spotti, der Geiger Luca Rapazzini und der Traversflötenspieler Michel Balatti. Es ist also ein reines Instrumentalkonzert, bei dem Rinaudo mit deinem urtümlichen Instrument den kräftigen Grundton vorgibt. Die Truppe, die sich Caledonian Companion nennt, spielt sowohl historische als auch zeitgenössische Melodien.

Info

Karten gibt es im Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871 451, bei ticket-regional.de und an der Abendkasse.