Zur Eröffnung des Zweibrücker Minigolfplatzes gibt es ein Fest mit Musik. Am Samstag treten Fürbaß und The Red Couch auf, am Sonntag Sabine und Markus. Aber warum Eröffnung? Den Minigolfplatz gibt es doch schon im dritten Jahr.

Hans Prager, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), lacht: „Uns gibt es nun zwar schon in der dritten Saison. Wir hatten aber immer noch keine offizielle Eröffnung. Wegen Corona.“ Deshalb feiert das DRK, das den Minigolfplatz betreibt mit der Heinrich-Kimmle- Stiftung am Samstag und Sonntag, 14./15. Mai, ab 10 Uhr ein integratives Familienfest. Ab 18 Uhr gibt es Musik.

Zuerst tritt am Samstag die Zweibrücker Popgruppe Fürbaß auf, die zuletzt im Januar 2020 in Zweibrücken auftrat, damals trat die Band um die singenden Geschwister Luise und Fabian Ehrmantraut zur Veröffentlichung des neuen Albums „Novemberglück“. Nun gibt es einen Neustart für das Songmaterial aus der CD.

Gegen 20 Uhr folgt The Red Couch, das Musikprojekt der Gitarristen und Sänger Pepe Pirmann und Markus Wille. Konzerte der Zweibrücker leben vor allem von den Überraschungsgästen, die auf deren Couch singen oder mitspielen. Mit den Ehrmantrauts sind ja schon zwei mögliche Gäste da. Dauern soll es bis 22 Uhr oder Mitternacht, „je nachdem, wie die Stimmung ist“, kündigt Prager an. Für die Konzerte stoppt der Minigolfbettrieb um 16 Uhr, denn so Prager: „Wir werden am Minigolfplatz viele Sitzgelegenheiten schaffen. Rocker können natürlich stehend feiern.“

Es könnte sein, dass es nicht bei dieser einen Veranstaltung auf dem Minigolfplatz bleibt. Prager versteht die als „Come Together“ betitelte Eröffnung auch als Test. Und er macht kein Geheimnis daraus, dass es wieder Großveranstaltungen in Kooperation mit der Pirmasenser Kimmle-Stiftung geben könnte. Ende Mai 2019 holten beide Partner den Sänger Nico Santos für ein Open-Air-Konzert auf den Zweibrücker Herzogplatz, ein Wagnis, das Prager rückblickend als Erfolg bewertet. „Wir hatten sogar schon etwas Ähnliches für 2020 in Planung, dann kam ja Corona.“

Auch im Kleinen ist ein Mehr an Kultur unter dem Mantel des DRK, nicht nur am Minigolfplatz, möglich. „Wir haben 2021 die Lesung von Jo Steinmetz und die Versteigerung von Bildern zugunsten von Thomas Brunner in der Bahnhofshalle veranstaltet. Auch da wollten wir mehr machen, bis uns Corona dazwischenkam.“

Aber zuerst gilt die Konzentration dem „Come Together“, das am Sonntag am Minigolfplatz weitergeht. Dort singen und spielen zum Weißwurstfrühstück um 11 Uhr Sabine Deller und Markus Wille zur akustischen Instrumentierung Lieder. Das Konzert wird ruhiger, als man es von den beiden von der Hubbert House Band oder von W3P gewohnt ist. Sie wollen dabei ihre Vorlieben mit Gitarre und zwei Stimmen „so richtig ausleben“, wie es Wille sagt.

Karten

Karten für das Konzert am Samstag für fünf Euro gibt es bei drk-events.de.