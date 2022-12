Musicalmedleys, Best-of-Hits aus Musicals, kommen gut an in Zweibrücken. Am 8. Januar, 19 Uhr, kommt die Show „The World of Musicals“ in die Zweibrücker Festhalle.

Die Musical-Best-of-Shows sind so beliebt, weil in bekannten Songs schwelgen kann, nicht ein ganzes Musical durchstehen muss, das auch weniger gute Songs enthält, inszenatorische Durchhänger und Nebenfiguren, die man nicht unbedingt braucht.

Diesmal stehen bei „World of Musicals“ die Hits aus „Der König der Löwen“, „Mamma Mia“, „Frozen“, „Evita“, „Phantom der Oper“, „Les Misérables“, „The Greatest Showman“ und „We Will Rock You“ auf dem Programm, die Disney-Musicals werden als eigener Block aufgeführt. Das Programm wurde gegenüber den gleichnamigen Musicalshows aus dem Vorjahr komplett überarbeitet und aktualisiertet.

Reset Production aus Gera ist – neben dem Showservice Frank Serr aus Rieschweiler-Mühlbach – einer der wenigen deutschen Anbieter für musikalische Familienunterhaltung, auch wenn – wie bei Serr – die meisten Sänger international ausgebildet wurden. Zu den sechs Sängern und Sängerinnen der aktuellen Musicalshow kommt ein sechsköpfiges Tanzensemble dazu.

LED-Bühnentechnik, Bühnenbilder mit Projektionen sowie originalgetreue Kostüme aus den Musicalproduktionen sorgen für das stimmige Ambiente, in dem live die Hits aus der Feder von Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber, Elton John, Pete Townshend von The Who, Björn Ulvaeus und Benny Anderson von Abba, den Musikern von Queen und Phil Collins präsentieren.

Mehr als 500 Shows pro Jahr im gesamten Bundesgebiet und im europäischen Ausland werden als Tourneeproduktion selbst konzipiert und veranstaltet.

Info

Karten gibt es bei https://ticket-rheinpfalz.reservix.de, bei eventim.de, und direkt bei Reset, Telefon 0365 5481830, und worldofmusicals.de.