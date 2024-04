Am Donnerstag, 11. April, 19.30 Uhr, wird in der Zweibrücker Festhalle das Musical „Sugar“ aufgeführt. Das Musical von Peter Stone und Jule Styne nach dem Film „Some like it hot“ von Billy Wilder und I.A.L. Diamond basiert auf einer Story von Robert Thoeren. Die Musiker Joe und Jerry suchen in Chicago im Jahr 1931 händeringend ein neues Engagement. Wie gut, dass die Band Sweet Sue and Society Syncopaters genau ihre Instrumente neu besetzen will. Das einzige Problem: Es ist eine reine Frauenband. Als die beiden unfreiwillig Zeugen von Clanmorden werden, müssen sie fliehen und verlassen in Frauenkleidung mit der Band die Stadt – was zu höchst amüsanten und spannenden Verwirrungen führt.

Das Musical fängt die herzliche und heitere Stimmung des Erfolgsfilms mit aufregender, jazziger Musik ein. Die Musik stammt von Jule Styne, die Gesangstexte von Bob Merrill. Das Musical wurde von David Merrick für den Broadway produziert. Regie und Choreografie für die Broadwayproduktion stammen von Gower Champion. Karten sind beim Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken, Maxstraße 1, Telefon: 06332 871, -471 oder -451 beziehungsweise online unter ticket-regional.de erhältlich.