Die Kinowerkstatt St. Ingbert präsentiert mit den Jazzfreunden St. Ingbert fünf Filmmusicals von September bis Dezember in ihrem Kino, Pfarrgasse 49, in St. Ingbert.

Die Reihe (Kurator: der Jazzmusiker Klaus Huckert) startet am Samstag, 26. September, 20 Uhr mit dem Klassiker „Ein Amerikaner in Paris“ (1951, sechs Oscars, mit Gene Kelly und Leslie Caron). Musik und Liedtexte stammen von George und Ira Gershwin. Wiederholung: Sonntag, 27. September, 11 Uhr. An beiden Terminen präsentieren die Members of Hot House dazu Live-Musik. Radio 700 zeichnet die Veranstaltungen auf. Weitere Filme (samstags 20 Uhr): 17. Oktober „Funny Face“ (1957 mit Audrey Hepburn), 7. November „Rhapsody in Blue“ (1945 mit Joan Leslie), 28. November „La La Land“ (2016 mit Emma Stone), sechs Oscars), 26. Dezember „Judy“ (2019 mit Renée Zellwegger, ein Oscar). Eintritt: vier Euro.