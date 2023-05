Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

17 Kinder beamten die Zuschauer in der Zweibrücker Alexanderskirche am Sonntag ins Weltall. In der Uraufführung des Musicals „Von Wasser, Stoff und Leben“ ging es um Wunder, Gier und eine weinende Erde.

„Mein Name ist H2O. Ich bin nicht die kleine Schwester von R2D2“, sagt Elsa Grub und bringt damit viele zum Lachen. Aber bevor Wasser, dessen chemische Summenformel H2O lautet, überhaupt