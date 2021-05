Am Sonntag ist internationaler Museumstag – und in Zweibrücken kann man auch ins Stadtmuseum, denn es ist wieder für Besucher geöffnet (nach Anmeldung). Andere Museen in der Region haben sich dafür online ins Zeug gelegt mit neuen Angeboten.

Die Moderne Galerie hat weiterhin geschlossen, aber sie hat ihre aktuelle Ausstellung über die Maler der Künstlervereinigung „Die Brücke“ , die offiziell am 9. Mai zu Ende ging, digital verfügbar gemacht gemäß dem Motto des Museumstags „#Museen entdecken“. Über den Link auf der Startseite kulturbesitz.de kann man die Ausstellung in einem virtuellen 360-Grad-Rundgang noch erkunden. Kurzführungen durchs Haus mit Kreativanleitungen und Ausstellungseinblicken gibt es auch auf dem Youtube-Kanal des Museums.

Auch die Völklinger Hütte, das größte Museum des Saarlandes, bietet zum Museumstag etwas Besonderes unter voelklinger-huette.org. Da sind zum einen die frisch produzierten Filme zu den neuen Ausstellungen „1986. Zurück in die Gegenwart“ und zur „IBA-Plant“ im neuen Future Lab. So kann man zurückreisen ins Jahr 1986 oder sehen, wie heute in der Erzhalle Tomaten gepflanzt und Fische gezüchtet werden. Auch bietet das Weltkulturerbe einen Blick hinter die Kulissen. „Meine Entdeckung für Dich“ heißt das Social-Media-Format, bei dem Mitarbeiter des Weltkulturerbes ihren Lieblingsort und ihr Lieblingsexponat vorstellen.

Die digitalen Exkursionen erklären auch Hintergründe zur Ausstellung „Mon Trésor“, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Besucherbegleiter zeigen besonders schöne und versteckte Orte auf dem Gelände der Völklinger Hütte, die man dann besuchen kann, wenn es wieder geöffnet ist. Neu im Future Lab: Meeresbiologe Uwe Waller erklärt die Aquaponik, ein Verfahren, das Fisch- und Pflanzenzucht verbindet. Bei den Präsentationen auf Instagram und Facebook kann man die aktuellen Katalogbücher gewinnen.