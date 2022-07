Das Historische Museum Saar hat als erstes deutsches Museum ein Gemälde als NFT in einer Blockchain konserviert.

Mit 17 Quadratmetern ist Anton von Werners „Ankunft König Wilhelms I. in Saarbrücken“ (1880) ein Monumentalgemälde. Es wurde restauriert und nun live tokenisiert vom Auktionshaus NIFTEE als NFT (Non Fungible Token, ein digitales Echtheitszertifikat, es ermöglicht den Zugang zu einem Werk in einem Digitalen Speicher, bei rein digitales Kunstwerken könnte man damit zum Besitzer des Originals werden), bei in einer Blockchain, wo es für immer diesen Zustand haben wird, auch wenn sich das Original verändern sollte – oder es gestohlen wird.

Das Originalgemälde ist 3,34 Meter hoch und 5,09 Meter breit. Foto: Frank Seidel

Jürgen Brake, Minister für Digitales, erklärte den Unterschied zwischen Kryptowährung und NFT: „Wenn ich Bitcoin gegen Bitcoin tausche, habe ich immer das Gleiche. Ein NFT hat einen nicht austauschbaren Wert.“ Simon Matzerath, Direktor des Historischen Museums Saar, hofft auf weitere NFTs: „Die Blockchain-Technologie aus Sicht von Museen interessant für die Langzeitarchivierung von hoch aufgelösten Digisalitaten von Kulturerbe“. Von dem Gemälde wurden 100 Token erstellt als limitierte Edition, man kann einen Token für 200 Euro kaufen, das Geld kommt dem Museum zugute.