Die Moderne Galerie des Saarlandmuseums lädt für Sonntag, 29. August, 10 bis 18 Uhr, zum Museumsfest ein. Der Eintritt ist frei, man kann alle Ausstellungen sehen, dazu gibt es Workshops, Führungen, Konzerte, Tanzaufführungen und Blicke hinter die Kulissen.

Gleich drei Sonderausstellungen locken: „Claire Morgan – Joy in the Pain“, „Photography! Meisterwerke aus dem Schauwerk Sindelfingen“ und „Simone Demandt – Auf dem Rücken der Dinge“. Demadt führt um 14 Uhr durch ihre Ausstellung, und signiert von 15 bis 15.30 Uhr die Ausstellungsplakate. Ebenfalls um 124 Uhr wird ein Blick in die Restaurierungswerkstatt geboten, man sieht, wie die Restauratoren das Gemälde „Badende im Raum“ von Ernst-Ludwig Kirchner bearbeiten. Um 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr zeigt Samuel Meystre seine Choreographie „In:Sight“. Das Duo Henri spielt Jazz, Pop und Klassik. In Workshops können Pop-Up-Karten hergestellt, Stofftaschen bemalt und die Druckwerkstatt genutzt werden. Es gilt 3G und Maskenpflicht, im Museum dürfen sich 250 Personen gleichzeitig aufhalten. Das Komplettprogramm findet man im Internet unter kulturbesitz.de.