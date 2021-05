In Pirmasens sinkt der Corona-Sieben-Tage-Wert und die Museen öffnen über Pfingsten. Im Forum Alte Post wartet ab Freitag öffnet die Landeskunstschau „Flux4Art“ auf Besucher. Zu sehen sind kreative Arbeiten von 21 Künstlern mit einem biografischen Bezug zu Rheinland-Pfalz: Installationen, Objektkunst, Fotografien, Zeichnungen sowie Skulpturen. Die Schau ist bis 13. Juni zu sehen (10-17 Uhr, Eintritt: sechs Euro, online: forumaltepost.de). Im Stadtmuseum Altes Rathaus wird den Besucher n von Samstag bis Montag unter dem Titel „Im Jahr des Rindes“ eine Ausstellung mit Scherenschnitten aus China geboten. Die Werke stammen aus der Sammlung von der Münchnerin Ingrid Jansen., die in den 80er Jahren in China lebt. Inzwischen gehören über 4000 Schnitte zu ihrer Sammlung. 80 Scherenschnitte werden bis auf Weiteres im Alten Rathaus zu sehen sein, darunter großformatige Meisterwerke von Gao Fenglian und Hu Yumei (geöffnet: 14 bis 17 Uhr, Eintritt 2,50 Euro, online: pirmasens.de/stadtarchiv), Für beide Museen muss man vorab buchen. Allerdings sind spontane Anmeldungen vor Ort möglich, wenn es die Kapazitäten zulassen.