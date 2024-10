Mit 27:2 (12:0, 8:1, 7:1) deklassierten die „Hornets“ in ihrem ersten Saisonheimspiel am Sonntagabend die „Baden Rhinos“ Hügelsheim 1b in der Zweibrücker Eishalle. Spiele wie diese müssen irgendwie nicht sein.

Trotz vieler Tore, schöner Kombinationen und teilweise gutem Zweibrücker Aufbauspiel: Interessantes und spannendes Eishockey