2021 soll es wieder ein Grasbahnrennen auf der Zweibrücker Rennwiese geben. Das teilte Andreas Rauch, Sportleiter des MSC Zweibrücken, mit. Der Verein habe die Veranstaltung für 5. September angemeldet. Das für 2020 geplante Rennen war wegen der Corona-Krise abgesagt worden – ausgerechnet in dem Jahr, in dem der MSC Zweibrücken sein 60-jähriges Bestehen feierte und die Tradition der Grasbahnrennen in Zweibrücken seit 70 Jahren bestand. Das erste Rennen, damals vom AMC Zweibrücken ausgerichtet, war am 16. Juli 1950.