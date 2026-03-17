„MR Handmade“ nennen Marta und Robert Rymarz ihre Korbmanufaktur, die sie am 7. März in der Pariser Straße hinter dem Partyhaus am Zweibrücker Eishallenkreisel eröffnet haben.

„Körbe aus Zweibrücken, handgemacht“ bieten sie dort, wie Marta Rymarz erklärt. Bislang hat das Ehepaar seine Körbe zu Hause hergestellt und auch verkauft, aus Platzgründen sei das nicht mehr möglich gewesen. In einer 100 Quadratmeter großen Werkstatt haben die beiden nun ihren Nebenerwerb auf professionellere Beine gestellt.

Korbmacher im Zweitberuf

Ihre Körbe und Korbtaschen stellen die beiden Kunsthandwerker ausschließlich aus Baumwollschnur her. Diese weben sie in ihrer Werkstatt maschinell aus Fäden zur dickeren Schnur. Mithilfe von Nähmaschinen und viel Handarbeit werden daraus Baumwollkörbe genäht, die es in verschiedenen Formen, Größen und Farben gibt. „Was wir machen ist kein Produkt von der Stange. Es ist etwas, das bleibt – ehrlich und handgemacht“, sagt Robert Rymarz, der sein Geld in einer Neunkircher Gießerei verdient. Seine Frau arbeitet in einer Arztpraxis in Ixheim und steht kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung als Medizinische Fachangestellte, die sie mit 40 Jahren begonnen hatte.

Leben können sie von den selbstgemachten Körben nicht, auch wenn das ihr langfristiges Ziel ist, sagen die beiden. Das Ehepaar war schon zweimal auf dem Zweibrücker Gartenmarkt als Aussteller und bietet auch personalisierte Produkte an, beispielsweise Lederapplikationen mit eingelasertem Namen. Das Leder beziehen sie aus der Region, sagen sie. Ihre Manufaktur haben Robert und Marta Rymarz samstags für Kunden geöffnet, außerdem vertreiben sie ihre Korbprodukte online unter www.mrhandmade.de.