„Jazz à la francaise“ nannte sich das kleine Neujahrskonzert der Mozartgesellschaft im Wintergarten der Festhalle. Am Sonntagabend stellten Pianist Hemmi Donié, Thomas Thiel am Kontrabass und Schlagzeuger Rolf Seel, der den Abend auch moderierte, mit Thomas Girard am Saxofon vor 110 Besuchern Kammermusik vor, die in französischer Tradition klassische Musik und Jazz integriert.

Wie das klingt, konnten die Zuhörer gleich am Anfang in Claude Bollings Suite „Jazz à la francaise“ hören, in der sich eine barocke Form und jazziger Sound verbinden.