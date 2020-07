Das motorsportliche Geschehen kommt so langsam wieder in die Gänge. So veranstaltet der Motorsportclub Westpfalz mit Sitz in Hüffler (Kreis Kusel) am Samstag, 25. Juli, den zweiten Lauf zur Deutschen Amateur-Rundstreckenmeisterschaft. Gefahren wird auf dem Flugplatzkurs in Zweibrücken.

Absolviert werden auf dem 2800 Meter langen Rundkurs nach einem freien Training und einem Zeittraining zwei Wertungsläufe über jeweils 15 Runden. Die Startaufstellung für das erste Rennen ergibt sich aus dem Zeittraining und für das zweite Rennen wird das erste Meisterschaftsergebnis herangezogen. Bei dieser Meisterschaft sind Teamnennungen möglich. Dies bedeutet, dass die beiden Rennen von zwei verschiedenen Fahrern bewältigt werden bei einer gemeinsamen Wertung.

Zugelassen sind Serienfahrzeuge und verbesserten Fahrzeuge sowie ausgesprochene Rennboliden ohne Hubraumbegrenzung und Eigenbaufahrzeuge. Rennleiter Hermann Klingel (Hüffler) erwartet für den Veranstaltungstag volle Starterzahlen in allen Klassen. Darüber hinaus bietet der Veranstalter ein Jugend- und Anfängerfahren zur Förderung der Jugend im Automobilsport. Dabei kommt es nicht auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an, sondern auf das sichere Fahren in einem sportlichen Wettbewerb.

Zeitplan

Rundstreckenrennen des Motorsportclubs Westpfalz auf dem Flugplatz Zweibrücken am Samstag, 25. Juli:

8 .00 Uhr: Freies Training;

9.30 Uhr: Zeittraining der Staffel I

10.00 Uhr: Zeittraining der Staffel II

10.30 Uhr: Zeittraining der Staffel III

12.30 Uhr: Rennen I der Staffel I

13.00 Uhr: Rennen I der Staffel II

13.30 Uhr: Rennen I der Staffel III

15.30 Uhr: Rennen II der Staffel I

16.00 Uhr: Rennen II der Staffel II

16.30 Uhr: Rennen II der Staffel III

17.00 Uhr: Jugend- und Anfängerfahren