Am Mittwochabend, 24. Februar, ist ein 59-Jähriger mit seinem Motorroller in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen einen Mercedes E-Klasse geprallt. Der Roller war aus Richtung Bayerisch-Kohlhof in Richtung Altstadt unterwegs gewesen. Der 59-Jährige wurde beim Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Homburger Unikliniken. Nach Polizeiangaben blieb der Mercedesfahrer unverletzt. Am Roller entstand Total-, am Auto erheblicher Sachschaden. Die Polizei sagt, dass beim Rollerfahrer Alkohol im Spiel war. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.