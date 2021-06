Ein 17-jähriger Motorradfahrer sowie dessen 17-jährige Sozia wurden bei einem Unfall am Freitagabend in Illingen verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Motorradfahrer entlang der Illinger Straße, als an einem Kreuzungsbereich eine 59-jährige Autofahrerin beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad übersah. Durch den Zusammenprall stürzte der Motorradfahrer und sein Rad rutschte gegen einen weiteren Wagen, der sich im Kreuzungsbereich befand. Die beiden Jugendlichen wurden durch den Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.