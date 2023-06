Auf der A8 in Richtung Zweibrücken, zwischen Neunkirchen-Wellesweiler und dem Neunkircher Kreuz, soll eine Gruppe Motorradfahrer eine Familie in Angst und Schrecken versetzt haben. Die Homburger Polizei wirft den Bikern Nötigung und Sachbeschädigung vor. Als die Familie am Samstag gegen 18 Uhr auf die A8 auffuhr, sei ihr Auto der Motorradgruppe begegnet. Einige der Biker hätten kurz darauf das Auto zum Verlangsamen und später sogar zum Stillstand gezwungen. Mehrere Motorradfahrer hätten versucht, an den Autofahrer heranzukommen, doch alle Wagentüren waren verschlossen. Der Familienvater, seine Frau und die beiden Kinder im Auto gerieten in Panik. Laut Polizei haben die Motorradfahrer auf den Wagen „derart eingewirkt, dass dieser leicht beschädigt wurde“. Letztlich sei der Vater wieder an- und weitergefahren. Die Motorradgruppe wird als Chopper-Fahrer mit schwarzen Kutten und schwarzen Helmen beschrieben. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird von der Polizei in Homburg gebeten, sich unter Telefon 06841 1060 zu melden.