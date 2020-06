Nach einem schweren Verkehrsunfall blieb die Bundesstraße 268 im nördlichen Saarland am Samstagabend, 20. Juni, für mehr als sechs Stunden voll gesperrt. Laut Polizei soll eine 28-jährige Autofahrerin beim Abbiegen zwischen Niederlosheim und Losheim ein Motorrad übersehen und diesem die Vorfahrt genommen haben. Beim Zusammenprall wurde die 47-jährige Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungshubschrauber nach Trier ins Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Angaben der behandelnden Ärzte gelte ihr Gesundheitszustand als kritisch. Laut Polizei soll die Autofahrerin an der Einmündung zunächst noch einem Pkw die Vorfahrt gewährt haben; das nachfolgende Motorrad habe sie dann aber übersehen.