Bei einem Auffahrunfall in der Contwiger Hauptstraße wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag, 28. April, verletzt. Wie die Polizei meldet, ist er gegen das Heck eines Seat Ibiza geprallt. Im Seat saß eine 27-Jährige, die in Richtung Zweibrücker Straße unterwegs war. Der Motorradfahrer habe zu spät bemerkt, dass das Auto verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der 21-Jährige über den Seat geschleudert; er schlug auf der Straße auf. Mit Prellungen und Schürfwunden an Armen und Beinen kam er ins Krankenhaus. Der Schaden am Seat betrage 3500 Euro, am Motorrad 1500 Euro.