Am Dienstagmorgen ist ein 54-jähriger Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall im saarländischen Überherrn (Kreis Saarlouis) ums Leben gekommen. Laut Polizei ist sein Motorrad kurz vor der französischen Staatsgrenze mit dem Auto eines 58-Jährigen zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Um aufzuklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurde ein Gutachter hinzugezogen.