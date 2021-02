Im saarländischen Kreis Neunkirchen wurde am Samstagmorgen, 6. Februar, ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei war er in Eppelborn-Dirmingen gegen ein Auto geprallt. Dessen 28-jähriger Fahrer war gerade aus einem Grundstück in die Straße eingebogen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Aufklärung des Unfallhergangs beauftragt. Während der Unfallaufnahme kam es in der Dirminger Ortsdurchfahrt stundenlang zu Verkehrsbehinderungen.