Ein 41-Jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 480 zwischen Zweibrücken und Walshausen schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, befuhren der 41-Jährige und seine Bekannte mit ihren Motorrädern gegen 14.50 Uhr die Strecke zwischen dem Heckenaschbacherhof und dem Kirschbacherhof. Als die Frau zwei Autos überholte und der Mann ihr folgte, geriet er dabei zu weit nach links und kam auf dem Seitenstreifen ins Schleudern. Er konnte einen Sturz nicht mehr vermeiden und wurde in den rechten Seitengraben geschleudert. Dabei verletzte er sich an der Schulter und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gestürzte war nach Angaben der Polizei ansprechbar. „Er dürfte nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden sein“, schreibt die Polizei. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.