Die Saar-Pfalz-Stromer, eine lose Gruppe von Motorradfahrern, hat in Zweibrücken auf dem Gelände des Zweirad-Centers Rauch ihren Bikersday gefeiert. Mithilfe von sechs Bands sowie dank Spenden und günstiger Konditionen beim Einkauf von Speisen und Getränken gelang es, an den beiden Festtagen 5000 Euro an Spenden zu sammeln. Die Motorradfahrer stellen die Summe dem Zweibrücker DRK-Kreisverband zur Verfügung, der das Geld für Kinder aus der Ukraine verwendet. Das Rote Kreuz betreut in Zweibrücken 70 sechs- bis 15-jährige Ukrainer. Diese erhalten hier unter anderem Onlineunterricht aus ihrer Heimat. Mit dem Geld werden Lehrmöbel und Spielgeräte angeschafft und der Onlineunterricht unterstützt.