In der Nähe des Zollbahnhofs auf der Kaiserstraße (L 119) zwischen Homburg und Limbach hat sich am Donnerstag, 10. Juni, ein Auffahrunfall mit Unfallflucht ereignet. An der Abbiegung nach Altstadt ist laut Polizei ein leichtes Motorrad – vermutlich eine 125er-Maschine – ins Heck eines braunen Honda Element mit HOM-Kennzeichen geprallt. Das Auto hatte am Ende eines verkehrsbedingten Rückstaus gehalten. Am Wagen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe, der 63-jährige Autofahrer blieb unverletzt Der Fahrer des Motorrads – dessen Marke und Kennzeichen sind unbekannt – trug einen hellen Integralhelm und einen fliederfarbenen Pullover. Er habe sich sofort nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt: Laut Polizei vollführte er einen „Wheelie“, stellte sein Motorrad also aufs Hinterrad und fuhr in Richtung Homburg weg. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.