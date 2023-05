Bei einem Unfall am Rand der Anhöhe Weiße Trisch zwischen Zweibrücken und Homburg-Kirrberg wurde am späten Dienstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt. Laut Auskunft der Homburger Polizei war gegen 22.15 eine 23-Jährige mit ihrem Auto aus einem Feldweg auf die L214 nach Kirrberg eingebogen. Dabei habe sie die Vorfahrt des Motorrades missachtet, das von links auf der Landstraße kam. Beim Zusammenprall sei der 28-jährige Motorradfahrer über das Auto geschleudert worden, ehe er etwa drei Meter hinter dem Wagen auf der Straße liegenblieb. Der Mann sei schwer, die Autofahrerin leicht verletzt worden. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird mit 15.000 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Homburg bittet unter Telefon 06841 1060 um Zeugenhinweise.