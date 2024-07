Verletzt wurde ein 44-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der L480. Der Mann war nach Polizeiangaben am Turbokreisel des Outlet-Centers mit seiner Maschine auf ein vorausfahrendes Kraftrad geprallt, das verkehrsbedingt hatte bremsen müssen. Der Rettungsdienst hat den gestürzten 44-Jährigen versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern ist ein Schaden von insgesamt rund 1000 Euro entstanden.