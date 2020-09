Offenbar wollten sie zunächst auf Nummer sicher gehen, dass sie nicht beobachtet werden, ehe sie zuschlugen. Unbekannte haben am Samstag zwischen 1 Uhr und 1.10 Uhr einem 39-Jährigen in der Thomas-Mann-Straße das Motorrad gestohlen und es dann an der nahe gelegenen Schule zurück gelassen. Laut Polizeibericht soll es sich um zwei Diebe handeln, die zuvor mit einem Roller am Tatort vorbeifuhren. Plötzlich stieg der Sozius vom Roller ab, rannte einige Meter zum Motorrad der Marke Suzuki zurück, um es zu stehlen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter das Motorrad in Richtung Schule schob, wo es wenig später gefunden wurde. Der Fahrer des Rollers soll einen schwarzen, sein Sozius einen weißen Motorradhelm getragen haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2800 Euro und bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06332/9760; E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.