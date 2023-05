Bei einem Unfall in der Zweibrücker Himmelsbergstraße wurden am Dienstag ein 61-jähriger Radfahrer und ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt. Laut Polizei hatte das Motorrad in Richtung Johann-Schwebel-Straße das Fahrrad überholt, als das Auto eines 25-Jährigen entgegenkam. Beim Überholen prallte der Motorradfahrer gegen das Auto. Das Motorrad wurde gegen den Fahrradfahrer geschleudert, der zu Boden stürzte. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 6500 Euro an.