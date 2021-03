Mit einem gebrochenen Bein und einer Gehirnerschütterung endete am Sonntag gegen 11.30 Uhr der Ausflug eines Motorradfahrers. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 57-Jähriger aus dem Donnersbergkreis, der in der Mitte einer Gruppe von etwa 12 Motorradfahrern zwischen Niederhausen und Oberauerbach fuhr, aus Unachtsamkeit mit dem Vorderrad nach rechts auf den laubbedeckten Grünstreifen. Das Motorrad kam ins Schlingern, der Fahrer verlor die Kontrolle und stürzte in den Graben. Die nachfolgenden Motorradfahrer konnten ausweichen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das rundum beschädigte Motorrad (Schaden etwa 5000 Euro) wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.