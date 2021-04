Auf Grund des deutlichen Rückgangs der südafrikanischen Variante des Corona-Virus’ im französischen Departement Moselle wird das auch an die Südwestpfalz grenzende Verwaltungsgebiet vom Status Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft. Die Entscheidung der Bundesregierung ist ab Sonntag, 0 Uhr, gültig. Damit einher gehen Erleichterungen im Grenzraum und im kleinen Grenzverkehr. Galt für ein Virusvariantengebiet eine 14-tägige Quarantäne bei der Einreise nach Deutschland, so reduziert sich dieser Zeitraum nun auf zehn Tage. Davon ausgenommen sind Berufspendler bei Aufenthalten von weniger als 24 Stunden. Das Departement Moselle war seit 2. März Virusvariantengebiet. Wer von Frankreich nach Deutschland einreiste, musste ein negatives Testergebnis mitführen, das nicht länger als 48 Stunden zurücklag. Schnelltests waren und sind ausreichend. Umgekehrt ist für die Einreise nach Frankreich ein negativer PCR-Test notwendig. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Ausgenommen von der Testpflicht sind unter anderen Pendler und Grenzbewohner in einem Radius von 30 Kilometern.