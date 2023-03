Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es um Tempo geht, ist Moritz Michel in seinem Element. Für schöne, im Idealfall noch dazu schnelle Autos hat er ein Faible. Die Autoleidenschaft hat er zu seinem Beruf machen können. Tempo spielt auch in seiner Lieblingssportart eine entscheidende Rolle. Am Sonntag hofft der Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz auf einen Heimsieg gegen HB Mülheim-Urmitz (Anwurf: 17 Uhr, Westpfalzhalle).

Rückblende: Am 29. Oktober läuft in Mülheim die 53. Minute im Oberliga-Spiel zwischen den Rheinländern und der VTZ. Moritz Michel nimmt Maß, trifft zum 22:20 für