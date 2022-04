Wenn die Stadt ukrainischen Flüchtlingen eine Wohnung zuweist, achtet sie darauf, dass es dort W-Lan gibt. Wegen des Kontakts in die Heimat. Der ist auch für die Kinder wichtig: Manche werden weiter online von der Ukraine aus unterrichtet.

Thomas Trier, Rektor der Herzog-Wolfgang-Realschule plus, erzählte am Dienstag im Schulträgerausschuss von einer Schülerin aus der Ukraine, die darum gebeten habe, mittags länger in der Schule bleiben zu dürfen, weil sie zuhause kein W-Lan habe. Das sei ihr aber deshalb wichtig, weil sie teilweise noch über Tablet aus der Ukraine unterrichtet werde. Dass sie kein Einzelfall ist, bestätigte Schulamtsleiter Thomas Deller: Manche Schüler würden zweimal in der Woche für jeweils eine Stunde über Zoom von Lehrern aus der Ukraine unterrichtet. Deshalb habe die Stadt darauf geachtet, dass die Wohnungen, die sie selbst zur Verfügung stellt, alle W-Lan haben, erklärte Schuldezernentin Christina Rauch.

Thomas Trier berichtete von zwei Mädchen und einem Jungen, die die neunte Klasse besuchten und sehr gut Englisch sprächen. Sie hinterließen eine sehr guten Eindruck und seien „sehr dankbar für die Abwechslung“. Christina Rauch sagte, der Stadt seien derzeit 14 Schüler aus der Ukraine bekannt. Über 300 Ukrainer seien bisher angekommen, mittlerweile seien es wohl auch mehr Schüler.

Familie entscheidet, wann das Kind in die Schule geht

Es sei die Entscheidung der Familie, wie schnell ein geflüchtetes Kind in die Schule geht. Welche Schule das Kind dann besucht, hängt bei Grundschülern vom Wohnort ab. Bei älteren Schülern entscheiden wieder die Eltern mit Hilfe der Stadt. Die Ukraine habe ein anderes Schulsystem, erläuterte Schulamtsleiter Deller: Dort gebe es keine Unterscheidung in Gymnasium, Realschule und Gesamtschule. Deshalb versuche man im Gespräch mit den Eltern herauszufinden, wo ein Schwerpunkt liegen könnte. Über die Schulbuchausleihe bekämen die Kinder dann Schulbücher, und eine Bestätigung der Schule diene als kostenlose Fahrkarte. Deller bestätigte Triers Eindruck, dass die Schüler „sehr dankbar und sehr engagiert“ seien: „Die sagen ,Wir wollen nicht zuhause sitzen, wir wollen was lernen’.“

Neben dem Lernen sei der Sport wichtig: „Sport überwindet auch Hürden“, sagte Deller, der von ukrainische Kindern erzählte, die bereits Handball und Fußball spielen. Sollten da mal Turnschuhe fehlen, sei das auch kein Problem, versprach Christina Rauch, die sagte: „Wir versuchen unbürokratisch und mit viel Herz, alles hier in Zweibrücken möglich zu machen.“