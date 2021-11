Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Uniklinikums des Saarlandes (UkS) in Homburg mit dem Beginn der Frühschicht am Dienstag um 6 Uhr zum 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund des Streiks seien die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), die am 27. und 28. November in Potsdam fortgesetzt werden sollen, teilte eine Sprecherin am Samstag mit. Die Gewerkschaft fordere für die Beschäftigten im Gesundheitswesen des öffentlichen Dienstes ein Gehaltsplus von 300 Euro und fünf Prozent mehr Lohn über eine Laufzeit von einem Jahr. Eine Notdienstvereinbarung gewährleiste die Versorgung der Patienten. Am Dienstag will Verdi am Haupttor des Klinikums unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen Streikposten aufstellen.