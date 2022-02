Am 1. April kommt Ausbilder Schmidt in die Zweibrücker Festhalle, wo er sein neues Programm „SCHACKELINE, fahr' der Panzer vor!“ vorstellt. Einlass ist um 19, Beginn um 20 Uhr. Karten können bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Ursprünglich sollte Ausbilder Schmidt bereits am 2. Oktober 2020 die Rosenstadt besuchen, Corona-bedingt musste der Auftritt allerdings verschoben werden. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.