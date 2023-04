Waren im Wert von elf bis zwölf Millionen Euro lagern bei Winzeln – allerdings jeweils nicht allzu lange. Die RHEINPFALZ hat einen Blick ins Logistikzentrum der Wasgau AG geworfen.

Hinter der Villa Loeser hat sich viel getan. Neue Wohnhäuser im Premium-Segment sind entstanden. Im Sommer sollen die ersten Hausbesitzer im Wohnpark Loeser Einzug halten können.

Seit Tagen hetzen in Zweibrücken Aufkleber mit drastischen Inhalten gegen Radfahrer. Polizei und Staatsanwaltschaft werden tätig.

Zweibrücken, Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz wollen einige ihrer Ämter zusammenlegen. Den Anfang macht ein gemeinsames Bafög-Büro. Noch mehr ist geplant.

Vor 90 Jahren haben die Hauensteiner gewählt – dies allerdings so ganz anders als viele andere: Nirgendwo sonst in Gemeinden dieser Größenordnung haben die Nationalsozialisten 1933 eine solche Wahlklatsche einstecken müssen.

Spanische Spezialitäten statt Sport im Fernsehen: Die Bahnhofsgastronomie eröffnet im Juli neu. Den Betrieb übernimmt ein Ehepaar, das auch in Zweibrücken ein Lokal betreibt.

Biergarten-Feeling im Strecktal: Das wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Die Saison steht bevor. Der Gastronom Andreas Schütz will am Maifeiertag für einen Tag öffnen – und dann ab 15. Mai bis Anfang September.

Fußball und Bier passen gut zusammen. Beides gibt es am Samstag beim Offenen Campus des Zweibrücker Standorts der Hochschule Kaiserslautern. Und Roboter.

Die Grundschule Dellfeld könnte die erste Schule in Rheinland-Pfalz werden, an der digitaler Sportunterricht möglich ist. Dabei werden Computerprogramme für Übungen genutzt.

Auch wenn der Gemeinderat die Realsteuer-Hebesätze angehoben hat: Es reicht nicht aus, damit Busenberg den Haushalt in den kommenden beiden Jahren ausgleichen kann.

Die Fußball-Abteilung des FK Pirmasens setzt auf den eigenen Nachwuchs. Aber nicht nur: Zum Verbandsliga-Team FKP II stoßen in der kommenden Saison auch einige externe Neuzugänge.

Warum sie den Pirmasenser Wochenmarkt schätzt, erzählt eine Rodalberin im Spontaninterview „irgendwo in Pirmasens“.

Durch eine Kettenreaktion ist am Dienstagabend in Einöd eine 75 Jahre alte Frau in ihrem Auto ums Leben gekommen.

Zweibrücken ist zum vierten Mal in Folge beim Stadtradeln dabei. Von Sonntag, 7. Mai bis Samstag, 27. Mai, soll möglichst oft aufs Rad gestiegen werden.