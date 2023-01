Im Juli letztes Jahr soll eine Frau ihre beiden Kinder von der Brüstung eines Balkons geworfen haben. Ihre dreijährige Tochter war durch den Sturz ums Leben gekommen. Am Mittwoch, 11. Januar, beginnt der Prozess am Landgericht Saarbrücken.

Von Patrick Göbel

Rund fünf Meter seien die beiden Kinder gestürzt. Die dreijährige Tochter überlebte den Sturz vom Balkon nicht, ihre einjährige Schwester dagegen schon. Danach war die Mutter der Kinder selbst vom Balkon gesprungen. Nun muss sie sich vor dem Saarbrücker Landgericht wegen Mordes verantworten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig war – Grund ist eine psychische Erkrankung. Das teilte das Landgericht vor einer Woche mit. Deshalb plädiert die Staatsanwaltschaft für die dauerhafte Unterbringung in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung. Es ist deswegen kein normaler Prozess, sondern ein Sicherungsverfahren. Zum Zeitpunkt der Tat war die Familie zu Besuch bei den Großeltern in Alt-Saarbrücken. Eigentlich wohnte die Frau mit ihrem Lebensgefährten und den beiden Kindern im hessischen Main-Taunus-Kreis. Ihr Partner und weitere Angehörige waren während der Tat in der Wohnung und wurden im Juli anschließend von Notfallseelsorgern betreut.