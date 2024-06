Am vierten Tag im Prozess gegen den 37-jährigen Angeklagten, der im Dezember seine 33-jährige Ehefrau getötet haben soll, haben am Mittwoch vor dem Schwurgericht Zweibrücken mehrere Zeugen ausgesagt. Darunter drei Rechtsmediziner, die über die genaue Todesursache und Spuren am Tatort berichteten.

Staatsanwalt Rouven Balzer wirft dem Angeklagten vor, am 4. Dezember gegen 20.30 Uhr im Keller der gemeinsamen Wohnung in Zweibrücken-Bubenhausen aus Wut und Eifersucht seine Ehefrau mit