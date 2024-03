In Paris verdreifachen sich die Parkgebühren für SUV-Fahrer bald von sechs auf 18 Euro. Auch in Koblenz sollen die Besitzer von großen Autos in Zukunft mehr für den Anwohnerparkausweis zahlen. Ist das gerechtfertigt? Die RHEINPFALZ hat sich in der Zweibrücker Fußgängerzone umgehört.

„Die Leute werden mit ihren Autos aus der Stadt gedrängt“, meint Thomas Simon aus Böckweiler. Viele Leute könnten sich kein anderes Auto zulegen, um die höheren Parkgebühren zu umgehen, da man vor allem in ländlichen Gegenden meist auf einen SUV angewiesen sei. Er findet auch, dass sich viele SUV-Fahrer von einer möglichen Erhöhung der Parkgebühren nicht wirklich abschrecken ließen und trotzdem weiterhin mit ihren Autos in die Stadt fahren würden. Schließlich seien die Parkplätze auch für große Autos ausgelegt und sollten deshalb auch für SUVs zur Verfügung stehen, sagt Simon.

Auch Alexander Schmidtke findet, dass eine Anhebung der Gebühren für SUV-Fahrer der falsche Weg sei. „Ich fahre selbst einen SUV“, erklärte der Zweibrücker. Wenn alle SUVs aus der Stadt gedrängt werden, würde vermutlich auch der Einzelhandel darunter leiden. Zu der Idee aus Koblenz, den Preis für den Bewohnerparkausweis zu erhöhen, sagt Schmidtke: „Das ist Abzocke. Die Leute werden gezwungen, mehr zu bezahlen, weil sie in der Innenstadt wohnen.“

„Gleichbehandlung geht vor“

„Gleicher Preis für alle“, meint Cihan Ilan aus Zweibrücken. Dass sich die SUV-Fahrer durch höhere Gebühren abschrecken ließen, halte er für unwahrscheinlich. „Die würden weiter in die Stadt fahren und die ewigen Parkprobleme würden sich dadurch auch nicht verbessern“, so seine Vermutung. Stattdessen wünscht sich Ilan mehr Parkplätze.

„Ich finde das nicht gut, alle sollten gleichbehandelt werden“, sagt Martin Schulz. Der Zweibrücker fährt selbst keinen SUV, findet aber auch, dass SUVs in der Stadt kein Hindernis darstellen. Seiner Meinung nach könnte die Preiserhöhung durchaus als Abschreckung für SUV-Fahrer dienen. Die Bewohnerparkausweise nur für einen bestimmten Personenkreis teuerer zu machen finde er trotzdem nicht gut.

„Keine abschreckende Wirkung“

Der Saarbrücker Kai Vogt hält die Maßnahme für unnötig. „Die Autos sind zwar größer, aber was soll denn dann eine Familie mit mehreren Kindern machen, die auf einen SUV angewiesen sind?“ Die SUV-Fahrer würden seiner Meinung nach auch durch eine Erhöhung nicht abgeschreckt. „Die ärgern sich vielleicht, aber abschrecken lassen sie sich nicht. Wahrscheinlich werden die öffentlichen Parkplätze dann mehr genutzt.“

„Warum baut man überhaupt so große Autos, wenn der Besitzer beim Parken mehr bezahlen muss?“, fragt sich Petra Koch aus Zweibrücken. Zum Thema Erhöhung der Parkgebühren ist sie geteilter Meinung: Auf der einen Seite findet Koch es ungerecht, dass die Leute mit größeren Autos mehr bezahlen müssen. Andererseits könne man davon ausgehen, dass „wenn man sich so ein großes Auto leisten kann, auch die Parkgebühren kein zu großes Problem sein sollten.“ Sie selbst würde sich von den höheren Parkgebühren nicht abschrecken lassen. „Ich will das Auto ja auch fahren, wenn ich es habe.“