Am 1. April soll das Cannabisgesetz in Kraft treten. Ab dann können Erwachsene in Deutschland legal Joints rauchen. Was die von der RHEINPFALZ befragten Menschen in der Zweibrücker Fußgängerzone davon und von den Regeln zum Schutz von Kindern und Jugendlichen halten.

„Benutzt wird es sowieso. Und wenn es dann legalisiert wird, ist es sinnvoller“, meint Fritz Alt. Der Zweibrücker sagt, dass Cannabis bei einer Legalisierung den gleichen