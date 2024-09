Die Tage werden kürzer, das Wetter draußen kühler und nasser. Haben die Menschen in Zweibrücken schon die Winterreifen auf ihren Autos montiert? DIE RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

„Ich montiere Ende Oktober die Winterreifen“, sagt Manfred Altschuck. Der Homburger hat zwei Autos, auf dem einen sind reine Winterreifen montiert, auf dem anderen Allwetterreifen. „Der mit Winterreifen wird im Winter eher benutzt, wenn etwa Schnee liegt“, ergänzt Altschuck. Die neue Regel, dass Ganzjahresreifen künftig nur noch mit dem Schneeflocken-Symbol als Winterreifen zugelassen sind, hat Altschuck über den ADAC mitbekommen. „Ich finde das in Ordnung“, kommentiert er. Autofahrer, die im Winter mit Sommerreifen unterwegs sind, kann der Homburger nicht verstehen. „Ich fahre ja im Winter auch nicht mit dem Motorrad durch die Gegend.“ Altschuck gehört zu dem Schlag Mensch, der die Reifen noch selbst wechselt.

Manfred Altschuck Foto: thof

Fritz Höger hat auch noch keine Winterreifen auf dem Auto montiert. „Das ist jetzt noch zu früh“, sagt der Zweibrücker. Höger folgt in Sachen Reifenwechsel der klassischen „O-bis-O-Regel“, also Sommerreifen von Ostern bis Oktober. Seine Reifen wechselt er nicht selbst, „das Auto ist noch relativ neu, die Reifen sind in der Werkstatt eingelagert“. Autofahrer, die im Winter mit Sommerreifen fahren, versteht Höger nicht. „Das ist leichtsinnig. Das habe ich noch nie getan.“

Fritz Höger Foto: thof

„Ich bekomme die Reifen immer gewechselt“, sagt Hansi Elsberg. Die Winterreifen der Zweibrückerin sind in der Werkstatt eingelagert. Wenn es Zeit für den anderen Satz Reifen ist, wird sie von der Werkstatt angerufen und fährt vorbei. „Das klappt wunderbar.“ Selbst den Reifenwechsel zu erledigen, das traut sich Elsberg nicht zu. Aber: Im Winter mit Sommerreifen herumfahren, das macht die Zweibrückerin nicht. „Mein Mann war mit dem Reifenwechsel auch immer sehr konsequent, ich habe das so übernommen.“

Hansi Elsberg Foto: thof

Alina Vogt hat die Winterreifen schon montiert, „erst kürzlich drauf gemacht“. Die Zweibrückerin macht sich Gedanken über Verkehrssicherheit: „Mit Winterreifen ist man im Winter durchaus sicherer dran als mit Sommerreifen.“ Bei Schnee mit den Sommerschlappen umherfahren, das kann Vogt nicht nachvollziehen.

Alina Vogt Foto: thof

Lena Motsch hat just am Morgen vor der RHEINPFALZ-Umfrage von der neuen Allwetterreifen-Regel gelesen. Sie selbst hat auf ihrem Wagen die Winterreifen schon montiert. „Ganz kurz habe ich heute Morgen gehofft, dass es wirklich Winterreifen sind, ich glaube, ich schaue da aber noch mal nach.“ Winterreifen im Winter sind für Motsch wichtig. „In manchen Ländern sind Winterreifen ja auch Pflicht.“

Lena Motsch Foto: thof

„Nächsten Monat mach’ ich sie drauf“, sagt Manfred Schopp. Der Zweibrücker folgt ebenfalls der klassischen „O-bis-O-Regel“. Schopp hat richtige Winterreifen, keine Allwetterreifen. Kandidaten, die im Winter mit Sommerreifen unterwegs sind, versteht er nicht. „Das ist in meinen Augen zu gefährlich. Wenn wir in Winterurlaub gefahren sind, haben wir auch schon welche mit Sommerreifen am Rand stehen gesehen.“ Den Reifenwechsel selbst übernimmt Schopp nur am Wagen seiner Frau. „Das ist ein ein bisschen kleineres Auto. Mein Auto ist größer, da sind auch die Reifen größer. Da lasse ich den Reifenwechsel andere übernehmen.“