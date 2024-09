Mit Jogginghose in den Supermarkt, aufs Amt oder gar in die Schule zum Unterricht? Ist das in Ordnung oder sollte man sich vor der Haustür ordentlich kleiden? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

„Wir gehen nicht im Schlabberlook in die Stadt oder ins Dorf“, sagt Hans Vogelgesang. Eine legere Hose ist für den Bechhofer kein Problem,