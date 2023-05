Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Julia Sholi findet den Muttertag durchaus wichtig, „Aber man sollte nicht nur den Muttertag wertschätzen. Ob das jetzt Vatertag oder so was ist, jeder Tag ist besonders.“ Stand am 8.