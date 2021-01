Einer Zweibrücker Funkstreife fiel am Freitag gegen 17.30 Uhr ein Kleinkraftrad auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit die Kaiserstraße entlang düste. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Der 36-Jährige gab an, das Kraftrad erst am Freitag gekauft zu haben, deshalb sei es auch noch nicht zugelassen. Das angebrachte Versicherungskennzeichen gehörte nicht zu dem Gefährt. Der Mann musste den Heimweg zu Fuß antreten.